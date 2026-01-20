Clippers 6. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Spor

Clippers 6. Galibiyetini Aldı

20.01.2026 10:43
Clippers, Harden'ın 36 sayısı ile Wizards'ı 110-106 yendi; Thunder, Cavaliers'ı farklı geçti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Washington Wizards'ı 110-106 yenerek art arda 6. galibiyetini elde etti.

Capital One Arena'da Wizards'a konuk olan Clippers, James Harden'ın 36 sayı, 7 ribaunt, 9 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı.

Sezonun 19. maçını kazanan Clippers'ta Jordan Miller 16 sayı, 5 ribaunt ve Ivica Zubac 14 sayı, 12 ribaunt üretti.

Peş peşe 7, bu sezon 32. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta Alex Sarr 28 ve Kyshawn George 18 sayı kaydetti.

Thunder, Cavaliers deplasmanında kazandı

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Rocket Arena'da konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 136-104 yendi.

Bu sezon 36 galibiyete ulaşan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 ve Chet Holmgren 28 sayı attı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell'ın 19 sayı ve Jaylon Tyson'ın 16 sayı, 10 ribauntluk performansları, sezonun 20. mağlubiyetini engelleyemedi.

Milli basketbolcu Adem Bona ise Philadelphia 76ers'ın sahasında Indiana Pacers'ı 113-104 mağlup ettiği mücadelede 2 sayı, 4 ribaunt, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.

Kaynak: AA

