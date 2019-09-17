Son Dakika Haberleri: Club Brugge - Galatasaray maçına doğru - Babel ve Donk
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Club Brugge - Galatasaray maçına doğru - Babel ve Donk

40 dakika önce

Galatasaraylı futbolcular Ryan Babel ve Ryan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda ön eleme turu ilk maçında yarın karşılaşacakları Club Brugge maçı öncesi Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Galatasaraylı futbolcular Ryan Babel ve Ryan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda ön eleme turu ilk maçında yarın karşılaşacakları Club Brugge maçı öncesi Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Club Brugge - Galatasaray maçına doğru - Babel ve Donk

Club Brugge, Belçika, Brugge, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:53 Kaynak: AA
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