Club Brugge - Galatasaray maçına doğru - Babel ve Donk
40 dakika önce
Galatasaraylı futbolcular Ryan Babel ve Ryan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda ön eleme turu ilk maçında yarın karşılaşacakları Club Brugge maçı öncesi Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:53 Kaynak: AA
Cristiano Ronaldo'dan evlilik sinyali Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi müziğine bayılıyorum Fatih Terim basın toplantısında İtalyanca konuştu! İşte o görüntüler 13 kişinin alınacağı İBB'nin iştiraki Medya AŞ'ye 5 bin başvuru yapıldı