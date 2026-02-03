Çoban Ailesi Depremden Sonra Hayata Tutundu - Son Dakika
Yerel

Çoban Ailesi Depremden Sonra Hayata Tutundu

Çoban Ailesi Depremden Sonra Hayata Tutundu
03.02.2026 14:19
Kahramanmaraş depremlerinden kurtulan Çoban ailesi, Kırıkkale'de çiğköfte dükkanı açarak yeni bir hayat kurdu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evden çıktıktan yaklaşık 15 saniye sonra binanın yıkılmasıyla ölümden dönen Çoban ailesi, deprem sonrası Kırıkkale'ye yerleşti. Depremde evlerini ve yakınlarını kaybeden iki kardeş, yaşadıkları acının ardından küçük bir dükkan açarak çiğköfte işiyle yeniden hayata tutundu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri, binlerce insanın hayatını bir gecede değiştirdi. O felaketi yaşayan biri de Çoban ailesi oldu. Deprem sırasında 6 katlı binanın zemin katında bulunan kardeşler, 15 saniyede ailesiyle birlikte dışarı çıkmayı başardı. Kısa süre sonra kaldıkları bina ise yerle bir oldu. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçse de, yaşanan acılar hafızalardan silinmiyor. Evlerini, iş yerlerini ve yakın akrabalarını kaybeden aile, yaşadıkları acının izlerini hala unutamadıklarını ifade ediyor. Deprem sonrası Kırıkkale'ye yerleşen Çoban kardeşler, hayata yeniden tutunmak için meslekleri olan çiğköfte işine yöneldi.

2 çocuk babası Burhan Çoban (30), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem anında yaşanan şokun tarif edilemez olduğunu belirtti. 2 depremde de evin içinde yakalandıklarını ifade eden Çoban, evden ayrıldıktan sonra binanın 15 saniye sonra yıkıldığını anlattı. Çiğköfte işiyle hayata yeni bir başlangıç yaptıklarını anlatan Burhan Çoban, "Daha öncesinde yaptığımız bir meslek yoktu. Tarifimizi yenileyerek bütün gücümüzü topladık ve küçük bir dükkanla bu işe başladık. Sonrasında dükkanımızı büyüttük" dedi.

"15 saniye geç çıksaydık enkazda kalacaktık"

Çoban, "Ülke olarak verdiğimiz bir sınavdı. Deprem anındaki şokla insan ne yapacağını bilemiyor. Biz ilk depremde içerideydik, sabahladık. Sonra da çocuklar olduğu için mecburen içeri girdik. İki depremde de evin içinde yakalandık. Binamızdan 15 saniyede çıktık. 15 saniye geç çıksaydık biz de binanın altında, enkazda kalacaktık" siye konuştu.

Deprem bölgesinde devletin çalıştığını ifade eden Çoban, "Adıyaman'da kuzenlerimiz vefat etti. Malatya halen toparlanma aşamasında, devlet büyüklerimiz çalışıyor. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, zor bir sınavdı" dedi.

1 çocuk babası Erkan Çoban (40) ise, yaşadıkları acıların halen hafızalarında taze olduğunu söyledi. Aradan yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen depremin etkisini unutamadıklarını belirten Çoban, kendi ailelerinden kayıp yaşamadıklarını ancak akrabalarının vefatının yüreklerinde derin bir iz bıraktığını dile getirdi.

Bir gecede hayatlarının altüst olduğunu söyleyen Çoban, evlerini ve iş yerlerini kaybettiklerini, küçük çocuklarıyla birlikte zor günler geçirdiklerini aktardı. Birkaç gün Malatya'da kalmak zorunda kaldıklarını anlatan Çoban, daha sonra Kırıkkale'ye geldiklerini belirtti. Kırıkkale'de günlerinin iyi geçtiğini ifade eden Çoban, çocukluktan beri esnaflığın içinde olduklarını ve kardeşiyle birlikte işlerinin başında olduklarını söyledi. Çoban, ilk günden bu yana kendilerine destek olan Kırıkkale halkına teşekkür etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

