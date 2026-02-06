Çobandede Köprüsü Kış Manzarasıyla Büyülüyor - Son Dakika
Çobandede Köprüsü Kış Manzarasıyla Büyülüyor

Çobandede Köprüsü Kış Manzarasıyla Büyülüyor
06.02.2026 09:45
Erzurum'daki tarihi Çobandede Köprüsü, kışın karla kaplı görüntüsü ve donan dere ile göz kamaştırıyor.

İlhanlı Devleti döneminde Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yaptırılan tarihi Çobandede Köprüsü, karla kaplanan çevresi ve altından geçen suyun kısmen buz tutan haliyle güzel görüntü oluşturdu.

Erzurum-Kars kara yolunda Bingöl ve Hasankale çaylarının birleşmesiyle oluşan Aras Nehri üzerine İlhanlı Hükümdarı Gazan Han döneminde Vezir Salduzlu Emir Çoban Noyan tarafından 1298'de yaptırılan Çobandede Köprüsü, aradan geçen 728 yıla rağmen hala ayakta duruyor.

Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alan köprü, geçmişte ticaret kervanları ve yolcular için önemli bir geçiş noktası olarak kullanıldı. Asırlardır bölgedeki ulaşımın simgelerinden biri olan yapı, özellikle kış aylarında oluşan manzarasıyla da dikkati çekiyor.

Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü bölgede, kesme taştan inşa edilen köprünün kemerleri kar örtüsüyle kaplandı, altından geçen dere ise kısmen buz tuttu.

Soğuk havanın etkisiyle çevresi beyaza bürünen köprü, donmuş su yüzeyiyle güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
