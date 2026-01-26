Çobanköyspor\'dan Centilmen Galibiyet

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1. Amatör Küme'de mücadele eden Çobanköyspor, rakibini 4-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Maçın skorundan çok, Çobanköyspor 2. Başkanı Mehmet Sert'in rakip takıma yönelik centilmenliği ve sahadaki eksikliklere dikkat çeken açıklamaları gündem oldu.

Tavşanlı Karakova sahalarında oynanan müsabakada Çobanköyspor, etkili oyunuyla rakibini 4-0'lık net bir skorla geçti. Ancak maç sonunda basına açıklamalarda bulunan Çobanköyspor 2. Başkanı Mehmet Sert, sahadaki teknik imkansızlıklara ve amatör kulüplerin yaşadığı zorluklara vurgu yaptı. Maç öncesi rakip takımın esame listesi konusunda yaşadığı sıkıntıya değinen Kulüp 2. Başkanı Sert, fair-play örneği sergilediklerini belirtti. Başkan Sert, "Biz Çobanköyspor olarak kendi imkanlarımızla çıkarttığımız esame listesi konusunda rakibimize de centilmenlik yaparak yardımcı olduk. Sahada rakibiz, ama amatör ruhun gereği dayanışma içindeyiz" dedi.

Kulüp yetkilileri, amatör sporun kalbi olan Karakova sahalarındaki önemli bir eksikliği de dile getirdi. Takımların evrak işlerinde büyük zorluk yaşadığını ifade eden Mehmet Sert, yetkililere seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Spor kulüpleri olarak Karakova sahasında büyük bir eksiklik yaşıyoruz. Buradaki görevli odasında mutlaka bir fotokopi makinesi veya yazıcı bulunmalı. Takımlar kendi kısıtlı imkanlarıyla bu işleri çözmeye çalışıyor. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz."

Haftayı 4 gol ve 3 puanla kapatan Çobanköyspor, hem sahadaki performansı hem de sergilediği centilmen tavırla takdir topladı. - KÜTAHYA