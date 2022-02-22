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Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu - Son Dakika

Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu

22.02.2022 09:57
Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu

Elazığ'da ekim ayında kaybolan eski muhtar Muhammet Bahçeci'nin cesedi 5 ay sonra toprağa gömülmüş halde bulundu, 13 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da, 41 yaşındaki eski muhtar Muhammet Bahçeci, geçen yıl 18 Ekim'de arkadaşıyla birlikte merkeze bağlı Korucu Köyü'ne gitti. Burada bir süre kalan Bahçeci, arkadaşına "Beni al" mesajı attıktan sonra ortadan kayboldu.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Eski muhtardan haber alamayan ailesinin 'kayıp' ihbarının ardından harekete geçen polis, cinayet şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı. 5 ay süren çalışmanın ardından dün polis 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Bahçeci'nin cesedi köy yakınlarındaki bir araziye gömülü halde bulundu. Ceset bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'da 19 Ekim tarihinde kaybolan Kızılay Mahallesi eski muhtarı Muhammet Bahçeci'nin ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da başvurmuştu.

Programa katılan Bahçe'nin ağabeyi ve arkadaşı Bahçeci'nin tartıştığı eşiyle görüşmesi için eşinin baba evine gittiği ve orada kayıp olduğu öğrenildi. Programa katılan Bahçeci'nin arkadaşı Mehmet Doğan arkadaşı oraya gittikten sonra silah sesi duyduğunu iddia etti.

Öte yandan canlı yayına bağlayan Bahçeci'nin eşinin ağabeyi Fikri Dilek olayın kendileri ile ilgisinin olmadığını belirtti. Bahçeci'nin eşinin başka bir akrabası programı arayarak Bahçeci'nin eşinin ailesi tarafından alıkonulup işkence edildiğini iddia etti.

MUHTARLIKTAN EL ÇEKTİRİLMİŞTİ

Kızılay Mahallesi'nde muhtarlığı yapan Muhammet Bahçeci'nin 15 yaşındaki bir kız çocuğuna uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla muhtarlıktan da el çektirildiği belirtiliyor. Bahçeci'nin abisi ise bunun bir iftira olduğunu ve muhtarlık kavgasından kaynaklandığını belirtti.

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Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Son dakika haberi! 5 aydır kayıp muhtar olayında 13 gözaltı Son dakika haberi! 5 aydır kayıp muhtar olayında 13 gözaltı

Adliye Sarayı, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu - Son Dakika
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