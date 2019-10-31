Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Bina önünde bekleyişini sürdürenler arasında yer alan Remziye Akkoyun, Zazaca yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan oğlu Azat'a kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.

Akkoyun, oğlunu sıkıntılar içinde büyüttüğünü anlatarak, "Çocuğumu onlar için yetiştirmedim, fakirlik içinde yetiştirdim. Çocuğumu almadan buradan gitmem." dedi.

Oğluna hasret kaldığını dile getiren Akkoyun, "Çocuğumu getirmezlerse buradan ayrılmayacağım. Çocuğumu onlar götürmüş. Devlet çocuğumu götürmemiş. Devlet düşmanım mı? Bunlar düşmanım. Devlet 10 yaşındaki çocuğa silah verir mi? 4 yıldır oğlum onların içinde. Oğlumu, Azat'ımı getirsinler." diye konuştu.

Emine Kaya da Kürtçe açıklamasında, polis oğlu Vedat Kaya'nın 24 Temmuz 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde özel aracıyla yolculuk yaparken kaçırıldığını belirtti.

Oturma eylemini çocukları için kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan Kaya, "Onlar çocuklarımızı bırakana kadar, 20 yıl da geçse buradan ayrılmayacağız. Çocuklarımızı istiyoruz. Kar, yağmur, fırtına, buz da olsa çocuklarımız gelene kadar eylemimizi burada sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.