'Çocuğun olmaz' denildi, 11 yıl sonra mutlu haberi aldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Çocuğun olmaz' denildi, 11 yıl sonra mutlu haberi aldı - Son Dakika

'Çocuğun olmaz' denildi, 11 yıl sonra mutlu haberi aldı

6 saat önce

'Çocuğun olmaz' denildi, 11 yıl sonra mutlu haberi aldı Diyarbakır'da yaşayan 41 yaşındaki Fatma Remzi Yılmaz çifti, 11 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olmayınca birçok merkeze başvurdu.

'Çocuğun olmaz' denildi, 11 yıl sonra mutlu haberi aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan 41 yaşındaki Fatma Remzi Yılmaz çifti, 11 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olmayınca birçok merkeze başvurdu. Çocuğun olmaz yanıtını alan Fatma Yılmaz, Diyarbakır'da başvurduğu klinikte 11 yıl sonra tedavi sonrası ikiz gebelik sevinci yaşadı.

Diyarbakır'da yaşayan 41 yaşındaki Fatma Remzi Yılmaz çifti 11 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olmayınca birçok merkeze başvurdu. Başvurdukları merkezlerde ciddi anlamda yumurtaları zayıf olduğu ve bir daha çocuğun olmaz yanıtını alan Fatma Yılmaz, Diyarbakır'da internetten ulaşıp başvurdukları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından yapılan PRP, akupunktur ve yumurta gençleştirme tedavisiyle 11 yıl sonra ikiz gebelik sevinci yaşadı.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, 41 yaşındaki hastanın yumurta rezervinin ciddi anlamda zayıflığı nedeniyle kendilerine başvurduğunu söyledi. Hastaya daha önce 41 yaşında olduğu ve yumurtalarını çok ciddi anlamda zayıf olduğu söylendiğini belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Başka merkezlere de tedaviye gitmiş fakat yumurtaları çok zayıf olduğu için çocuk sahibi olamayacağı söylenmiş hastaya. Biz hastayı detaylı değerlendirdiğimizde hastanın hormonlarının yüksek olduğunu ve artık ileri derecede yumurtalıklarının tembel olduğunu biz gördük. Hasta umutsuz olarak kliniğimize geldi. Biz hastayı değerlendirdiğimizde direkt tüp bebek kararı almadık. Önce yumurta gençleştirme tedavisi uyguladık" dedi.

"Yumurta oluşumu zorken iki olgun yumurta elde ettik"

PRP'nin estetik ve ortopedi alanında kullanılan bir uygulama olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hakan Çoksüer, sözlerine şöyle devam etti:

"Son yıllarda tüp bebek alanında da uyguluyoruz. Biz bu hastamızın ilk önce yumurtalarını güçlendirdik, yumurtaları gençleştirdik ve ondan sonra bu uygulamayı yaptık. Hem yumurta gençleştirme hem de detoks tedavisi ikili kombine tedavisi uygulaması yaptık ve tam iki ay sonra tüp bebek yapmaya karar verdik. Çünkü sonrasında biz FH hormonlarının düştüğünü gördük. Yumurta rezervinin biraz iyileştiğini gördük ve tüp bebek uygulamasına geçtik. Tüp bebek yaptıktan sonra hastadan toplamda biz iki tane yumurta oluşturduk. Daha önce yumurta oluşması zorken, biz iki tane olgun yumurta elde ettik, biz bunları yaparken yumurtaların iyi dilenmesi ve kaliteli embriyo haline gelmesi için biz uygulamaları yaptık. Sonrasında biz bu iki embriyoya direkt transfer yaptık. Biz transfer yaparken aynı zamanda rahim gençleştirme de yaptık. Bu hastalarda rahim zarı da incelebildiği için rahim zarının da güçlendirmesini yaptık. İki tane transfer yaptık ve sonrasında tam 12 gün sonra geldiğinde gebelik testi pozitif olarak geldi. Hastalık müthiş bir şekilde mutluluk çığlıkları attı. Bugün baktık, bugünde en müthiş, en sürpriz ve en keyifli an şuydu, ikiz gebelik kesesi, yani iki tane kese gördük. Hasta umutsuz iken birden iki tane yumurta, iki tane embriyo ve iki tane kese oluşması bizim için müthiş mutluluk kaynağıydı."

11 yıl sonra ikiz gebelik kesesini gören Fatma Yılmaz ise "Biz birçok hastaneye başvurduk, gezdik ama olmadı. Olmuyor dediler. Biz internetten baktık, Hakan hocayı gördük ve buraya geldik. PRP ve yumurta gençleştirme yaptık. Şuanda mutluyuz ikiz gebelik var. Çok mutluyuz inşallah sonuna kadar mutlu olacağız" diye konuştu.

'Çocuğun olmaz' denildi, 11 yıl sonra mutlu haberi aldı

Remzi Yılmaz, Diyarbakır, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:01 Kaynak: İHA

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