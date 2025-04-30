Çocuk Hakları Sempozyumu Nisan 2025'te - Son Dakika
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Çocuk Hakları Sempozyumu Nisan 2025'te

Başkent Üniversitesi, 'Türk Hukukunda Çocuk' sempozyumunda çocuk hakları ve hukuki sorunları ele alındı.

30.04.2025 16:44
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(ANKARA) - Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 28-30 Nisan 2025 tarihlerinde "Türk Hukukunda Çocuk" başlıklı sempozyuma ev sahipliği yaptı. Sempozyumun açılışında konuşan Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, "Çocukları sağlıklı, bilgili yetiştirmeyen, onları korumayan toplumların geleceği olmaz" dedi.

Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda üç gün boyunca devam eden "Türk Hukukunda Çocuk" sempozyumunda, çocuk hakları ve çocukların Türkiye'deki hukuki durumu masaya yatırıldı.  Sempozyuma üniversite yönetimi, çok sayıda akademisyen, hukukçu, öğrenci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ve yüksek yargı organlarının temsilcileri katıldı.

Sempozyumun açılışında söz alan Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Haberal, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımız geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin tarihi ve insanlık görevidir. Çocukları sağlıklı, bilgili yetiştirmeyen, onları korumayan toplumların geleceği olmaz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte kamu ve özel hukuk alanlarında çocuklara yönelik düzenlemeler, mevcut hukuki yapılar ve çözüm önerileri ayrıntılı biçimde ele alındı. Çocuğa karşı işlenen suçlar ve suça sürüklenen çocukların korunması ve rehabilitasyonu ise sempozyumun öncelikli gündem başlıklarından oldu.

Konferans kapsamında "Aile ve Toplum İçinde Çocuk", "Tarihsel ve Felsefi Bağlamda Çocuk Hakları", "Türk Hukukunda Çocuk" ve "Türk Medeni Hukukunda Çocuk" gibi başlıklarda çok sayıda akademik bildiri sunuldu.

Sempozyum sonunda yapılan değerlendirmelerde, "Çocuk, bir toplumun geleceğidir. Kadınlar için kamu ve özel hukukta sağlanmaya çalışılan koruma, çocuklar açısından da güçlendirilmelidir. Çocukların bakımı, eğitimi ve korunması için daha etkili ve hızlı uygulamalar geliştirilmelidir. Ayrıca, idari yapılanmanın tek çatı altında toplanması ve koordinasyonun artırılması gereklidir" görüşü öne çıktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çocuk Hakları Sempozyumu Nisan 2025'te - Son Dakika

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