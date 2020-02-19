Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Hamamözü ilçesinde 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon Toplantısı yapıldı, System.String[]

Hamamözü ilçesinde 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktaki toplantıya, Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda, suça sürüklenen, sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklar ile Suriye'den gelen sığınmacı çocuklarının tespiti, barınma, yaşam, eğitim ve sağlık koşullarının değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Kaymakam Kaya, toplumu oluşturan en küçük bireyin aile olduğunu ve bu anlamda toplumun geleceği açısından dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun da çocuklar olduğunu belirtti.

Devletin en önemli görevlerinden birinin olaylar ortaya çıkmadan önce önlenmesini sağlamak olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bu anlamda özellikle önleyici tedbirlerin alınması gerekir. Devletin en önemli görevlerinden biri suç işlenmeden engel olmak, suçun oluşmasını önlemektir. Aileyi eğiteceğiz ki sağlıklı bir toplum ortaya çıkarabilelim. Bunun için de siz kurum müdürlerimizden çalışma bölgelerinde daha hassas davranmasını bekliyorum."

Fatih Bayrakdar, Özgür Kaya, Hamamözü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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