Çocuk Meclisi Yeni Dönem Çalışmalarına Başladı
48 dakika önce
İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi yeni dönem çalışmalarına başladı.
İzmit Belediyesi
Çocuk Meclisi yeni dönem çalışmalarına başladı.
Meclis ilk toplantının ardından 25 üyeden oluşan Kültür Sanat ve Spor Komisyonu, Hayvanları Koruma Komisyonu ve Basın Yayın Komisyonu oluşturtuldu. Komisyonlar toplanarak başta önemli gün ve haftalarla olmak üzere 2019 yılındaki faaliyetlerle ilgili kararlar aldılar. İzmit ilçe sınırları içerisindeki okullarda okuyan öğrencilerden oluşan çocuk meclisi üyeleri çeşitli ziyaretlerin yanı sıra farkındalık oluşturacak faaliyetlere de imza atacak. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:27 Kaynak: İHA
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