Çocuk oyunlarına sosyal mesafe engeli - Son Dakika

Bursa'da binlerce çocuk parklara akın etti. Sosyal mesafeyi çocuk parklarının ruhuna aykırı bulan minikler, ebeveynlerini çileden çıkardı. Binlerce veli çocuklarına sosyal mesafeyi sağlayabilmek adına türlü yollara başvurdu.



Dünyanın birçok yerinde korona virüs pandemisi ile mücadele sürüyor. Türkiye'de de son 40 gündür sokağa adım atmayan çocuklar bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sınırlı sürede verilen izin sayesinde ilk kez sokağa çıkıp, toprakla buluştu, hatta denize bile girdi. Milyonlarca çocuk velileriyle birlikte ya da yalnız çocuk parklarına akın etti.



Çocukların uzun bir aradan sonra dışarıya çıkma talepleri ebeveynlerinin kafalarını karıştırdı. Çünkü gençlerin arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, çocukların diğer çocuklarla oynaması gibi konularda kural koymak neredeyse bu 4 saatlik süre zarfında imkansız gibiydi.



Uzmanlar salgının yayılmasını engellemek için sosyal mesafe koymanın önemli olduğunu belirtip çocukların birbirinden 2 metre uzak durması. basketbol ya da futbol gibi sporlara bir süre ara verilmesi gerektiğini vurgularken, tenis ya da saklambaç gibi daha az temas edilen, daha uzak mesafeden oynanabilen oyunlar ise daha az sakıncalı olduğu için veliler tarafından tercih edildi.



Ancak daha yakın mesafede oynanan oyunlar sırasında da çocuklara mesafeyi korumaları konusunda uyarıda bulunmak ve buna uymalarını beklemek özellikle çocuk parklarında neredeyse imkansız hale geldi. Çocuk parklarındaki çocukların neredeyse hiçbiri 4 saatlik süre içerisinde birbirine 2 metre mesafede duramadı. Bu durumun çocuk parkı ruhuna aykırı olduğunu düşünüldüğünde bazı velilerin çocuk oyunlarına müdahale edip çocuklar arasındaki sosyal mesafeyi araya sopa çekerek korumaya çalışması dikkat çekti. Özellikle eski sokak oyunlarını sosyal mesafeye özen göstererek oynamaya çalışan minikler zaman zaman güçlük yaşadı. 'Yağ satarım bal satarım' oynayan çocuklar el ele tutuşmaktansa birbirlerine sopa uzatmayı tercih etti.



Virüsün bazı metal yüzeyler üzerinde günlerce yaşadığı da göz önünde bulundurulduğunda, çocuk parklarındaki bazı alanlara ve spor aletlerine dokundukları andaki tehlike tekrar gün yüzüne çıktı. Buralara dokunmadan oyun oynamak neredeyse imkansız olduğu için, bazı ebeveynler izne rağmen çocuklarını en güvenilir yöntem olarak parklardan uzak tuttu. - BURSA