Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı

Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil\'den çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Popüler bir zincir mağazadan çocuk tişörtü alan bir tüketici, ürünün arkasında yer alan İngilizce metnin anlamını araştırınca dikkat çeken bir ayrıntıyla karşılaştı. Tişörtte büyük harflerle yer alan “Even if...” ifadesinin devamındaki metnin İncil/Tevrat’ta yer alan Daniel 3:18’den doğrudan alınmış bir ifade olduğu ortaya çıktı. Dikkatli tüketici çocuklara yönelik ürünlerde Hristiyanlık propagandası yapıldığını söyledi.

Popüler bir zincir mağazadan çocuk tişörtü satın alan bir tüketici, kıyafetin arkasındaki İngilizce metni incelediğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Üzerinde büyük harflerle "Even if..." (Öyle olmasa bile) yazan tişörtün altındaki paragrafta, Hristiyanlık inancına ait kutsal metinlerin yer aldığı fark edildi.

İnceleme sonucunda tişörtteki ifadenin,  Tevrat'ı da kapsayan Eski Ahit'in (Tanah/Tevrat) bölümünde bulunan Daniel 3:18 ayetinden birebir alındığı anlaşıldı.

KULLANILAN METİN VE TÜRKÇESİ 

Tişörtün üzerinde şu ifadeler yer alıyor:

"But even if he doesn't, we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up."

Türkçesi: "Ama öyle yapmasa bile bil ki, ey Kral, senin ilahlarına kulluk etmeyeceğiz ve diktiğin altın heykele asla tapmayacağız."

<a class='keyword-sd' href='/cocuk/' title='Çocuk'>Çocuk</a> tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar <a class='keyword-sd' href='/incil/' title='İncil'>İncil</a>'den çıktı

TÜKETİCİLERDEN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM 

Metni fark eden duyarlı bir tüketici, durumun Hristiyanlığa gizli bir yönlendirme olduğunu belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Çocuklara yönelik tekstil ürünlerinde, anlamı gizlenerek ya da fark edilmeyeceği düşünülerek dini mesajların ve kutsal metinlerin kullanılması kabul edilemez. Müslüman bir toplumda ailelerin bu şekilde yanıltılması ve çocuk ürünleri üzerinden bu tarz dini içeriklerin sunulması ciddi bir duyarsızlıktır."

"NE YAZDIĞINI BİLMEDEN ALMAYIN"

Özellikle yabancı dilde yazılan giyim ürünlerinin anlamlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar da aileleri, çocuklarına aldıkları kıyafetlerin üzerindeki baskı ve görsel detayları kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

Tevrat, Güncel, İncil, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Çocuk Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Seka Sijaric Seka Sijaric:
    Bravo nede güzel biliyormuş incili Tevrat’ı o tişörtü alan adam Bravo sizede ne güzel yakalamışsınız nede olsa ülkenin başka sıkıntısı yok nede olsa teröristler affa uğradı şimdi yeni anayasa burda da daha ne tavizler verilecek kim bilir ama olsun siz tişörtü yakaladınız ya Bravo gazetecilik bence budur sizi takdir ediyorum 2 6 Yanıtla
    Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Ça kabadayı 0 0
  • TC Tabak TC Tabak:
    Hristiyan birine sorsanız o dâhi bilmez, çünkü Hristiyanlık ta sorgucu olamazsın, papaz efendi ne derse doğrudur, böyle akılları bulandırıyor ve çoğu inanmıyor. 0 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    bu mu hristiyanlık propagadası doğrusu şu:"Ama o bunu yapmasa bile, Majesteleri, size şunu açıkça belirtmek istiyoruz ki, asla tanrılarınıza hizmet etmeyeceğiz ve kurduğunuz altın heykele tapmayacağız." yani krala diyorlar ki biz senin putlarına tapmayacağız kısacası 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Selman’dan Mekke Savunma Anlaşması’na övgü Kral Selman'dan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
Esenler’de makas atan minibüs zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı Esenler'de makas atan minibüs zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
Tüpler art arda patladı, 4 kişi hastanelik oldu Tüpler art arda patladı, 4 kişi hastanelik oldu
Kolombiya depreminde ölü sayısı artıyor: Binlerce kişi kayıp Kolombiya depreminde ölü sayısı artıyor: Binlerce kişi kayıp
Lübnan idam cezasını kaldırdı Lübnan idam cezasını kaldırdı
Çorum’da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu
İzmir’de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti İzmir'de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım

21:43
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
21:38
Abbas’ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin’e dönüş umudunu simgeliyor
Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
20:09
Giresun’da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
19:53
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi Adli işlem başlatıldı
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi! Adli işlem başlatıldı
18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
18:09
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
15:42
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 00:42:21. #7.13#
SON DAKİKA: Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.