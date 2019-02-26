Son Dakika Haberleri: Çocuklar Eyfel Kulesi Tasarlayacak

Çocuklar Eyfel Kulesi Tasarlayacak

58 dakika önce

Trump Alışveriş Merkezi'nin çocuk katı Trumpland çocuklar için hafta sonu dolu dolu bir program hazırladığını duyurdu.

Çocuklar Eyfel Kulesi Tasarlayacak, System.String[]
Trump Alışveriş Merkezi'nin çocuk katı Trumpland çocuklar için hafta sonu dolu dolu bir program hazırladığını duyurdu. Çocukların 'Eyfel Kulesi' tasarlayıp 2 Mart Cumartesi günü 'Her Şey Elimizde', 3 Mart Pazar günü ise 'En Güçlü Kim' adlı tiyatro oyunlarını izleyecekleri belirtildi.

Açıklamada, "Trump Alışveriş Merkezi'nin çocuk katı Trumpland'de çocuklar bu hafta sonu atölyede Paris'in sembolü 'Eyfel Kulesi'ni hayallerindeki gibi tasarlayacaklar. Birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları izleyerek keyifli bir hafta sonu geçirecekler. Atölye etkinlikleri, 2-3 Mart günlerinde 14.00–16.00 saatleri aralığında gerçekleşecek. Ayrıca 2 Mart Cumartesi günü 'Her Şey Elimizde',  3 Mart Pazar günü ise 'En Güçlü Kim' adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi'nde saat 13.00'da. Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz" ifadelerine yer verildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:14 Kaynak: DHA

Eyfel Kulesi, Donald Trump, Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu, 12 Yaşındaki Kız Çocuğunu Taciz Etti! Dünyanın Gözü Bu Zirvede! Trump ile Kim Jong-un Vietnam'da Bir Araya Gelecek

Tesadüfen Keşfedilen Mağarayı Defineciler Talan Etti İstanbul Adliyesi'nde Şok Hırsızlık! Vezne Görevlisi, Zimmetine 321 Bin TL Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:12:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar Eyfel Kulesi Tasarlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]