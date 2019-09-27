Son Dakika Haberleri: Çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyorlar
Son Dakika Yaşam Haber

Çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyorlar

1 saat önce

İçerisindeki materyaller ve eğitim donatıları ile çocuklara birçok yönden katkı sunan Bilecik Belediyesi Pıtırcık Çocuk Oyun Evine gelen çocuklar, hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyorlar, System.String[]

İçerisindeki materyaller ve eğitim donatıları ile çocuklara birçok yönden katkı sunan Bilecik Belediyesi Pıtırcık Çocuk Oyun Evine gelen çocuklar, hem öğreniyor hem de eğleniyor.


Eğitim ve çocuklara yönelik çalışmalara öncelik veren Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatları ile hizmetlerini sürdüren Pıtırcık Çocuk Oyun Evi, çocukların sosyalleşmesine yardımcı olduğu gibi yeni arkadaşlıkların kurulduğu bir mekan haline geldi. Sonbahar dönemi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başladığı Pıtırcık Oyun Evi'nde gerçekleştirilen faaliyetler ile çocukların ilkokula başlarken yaşadıkları okul fobisini yeniyor. Müzik, dans, serbest zaman ve boyama gibi aktiviteler ile çocuklarımızın sosyalleşme, paylaşma ve iletişim kurma becerilerini gelişmesine katkı sağlayan Pıtırcık Çocuk Oyun Evi, çocuklara 4 mevsim oyun ortamı sunuyor.


Öte yandan Bilecik Belediyesi çocukların arasındaki arkadaşlık bağını da güçlendiren Pıtırcık Çocuk Oyun Evi'ne bütün çocukları beklediklerini açıkladı. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerika'da 13 yaşındaki çocuğu, arkadaşı yumrukla öldürdü
'Çocukları deprem haberlerinden uzak tutun' Ebru Gündeş paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu Şarkıcı Songül Karlı, İmaj değiştirerek bambaşka birine dönüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 13:26:14. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]