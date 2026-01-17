Hatay'ın Arsuz ilçesinde çocuklar, "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" animasyon filmini izledi.
Hatay Valiliği himayesinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Arsuz Öğretmenevi'nde etkinlik düzenlendi.
Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu ile eşi Büşra Eroğlu'nun da katıldığı etkinlikte çocuklar, "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" animasyon filmini izledi.
Etkinlikte çocuklara, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından hazırlanan montlar hediye edildi.
Çocuklar 'Hürjet' Filmiyle Eğlendi
