Çocuklar İzinsiz Toplantıya Götürüldü

06.02.2026 15:26
Deprem programına götürülen çocuklar velilerden izinsiz alındı. Aileler korkuyor, itiraz edemiyor.

(GAZİANTEP) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın dün Gaziantep İslahiye'deki deprem programına ortaokul öğrencilerinin getirildiğini söyledi. Programa katılan bir öğrencinin velisi, şikayet için gittiği savcının kendisine "Parti ismi kullanırsan ben dilekçeyi almam. Parti ismi kullanmayacaksın" dediğini belirterek, kendisinin de savcıya "Ben ne diyeyim yani? Burada A veya Z Partisi önemli değil. Ben çocuğumun benden iznisiz götürülmesine karşıyım ve 300'ün üzerinde çocuk da var. Aileler korktuğu için hiçbir itiraz edemiyor. Çocuğuma da 'sizi neden götürdüler buraya' diye sordum. Bana, 'baba alan boşmuş, kimse yokmuş. Ondan dolayı bizi götürdüler' Çocuğun bana söylediği bu" dediğini aktardı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Gaziantep İslahiye'deki deprem programına çocuğu götürülen bir veliyle açıklama yaptı. Günaydın, 2019'da yapılmış ve yıkılmış olan yerlerin deprem ziyaretleri nedeniyle acele kapatıldığını söyleyerek "Bugün bu bloklarda bir miting yaptılar ve bu mitinge yeterince insan toplayamadıkları için 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerini buraya getirmişler" dedi.

Yaşananları CHP'li Günaydın'a aktaran baba, şu ifadeleri kullandı:

"Benim çocuğum Ali Öztürk Ortaokulu öğrencisi. Öğlen saatlerinde bir mesaj geldi, 'Çocuğunuz öğlen eve gelmeyecek, programa götürülecek' diye. Ben de kalktım okula gittim. Okulda çocuklar yoktu. Oradaki idarecilerle görüştüm 'Bizim çocuklarımız nereye gitti?' diye. Burada AKP'nin düzenlemiş olduğu toplantıya götürmüşler çocuklarımızı. Oradan hemen kalktım o toplantı alanına gittim. Oradan bir sorumluyla görüşmek istedim. Önce kimseyle görüşemedim. Daha sonra Milli Eğitim Müdürü'nün telefonunu aldım çünkü okulda Milli Eğitim Müdürü'nün emir verdiğini söylediler. Aradım, 'Burada bekliyorum ben çocuğumu benden izinsiz nasıl getirirsiniz' diye. Müdür Bey kendisi gelmedi. 'Ben oraya bir yetkili göndereceğim' vesaire dedi. Oradan birkaç öğretmen arkadaşı yolladı. 'Çocuğunuzu alabilirsiniz' dedikten sonra ben çocuğumu aldım. Yalnız orada zadece Ali Öztürk Ortaokulu'ndan 300 civarı çocuk orada soğukta bekletiliyordu. Onun dışında diğer okullardan öğrenci götürülüp götürülmediğini bilmiyorum. Bununla ilgili de şikayetçi de olacağım."

"Aileler korktuğu için hiçbir itiraz edemiyor"

Orada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da konuşma yaptığını ifade eden baba, konuyla ilgili şikayette bulunmak istediğinde savcının "Parti ismi kullanırsan ben dilekçeyi almam. Parti ismi kullanmayacaksın" dediğini aktardı. Veli, kendisinin de savcıya "Ben ne diyeyim yani? Burada A veya Z Partisi önemli değil. Ben çocuğumun benden iznisiz götürülmesine karşıyım ve 300'ün üzerinde çocuk da var. Aileler korktuğu için hiçbir itiraz edemiyor. Çocuğuma da 'sizi neden götürdüler buraya' diye sordum. Bana, 'baba alan boşmuş, kimse yokmuş. Ondan dolayı bizi götürdüler'. Çocuğun bana söylediği bu" yanıtı verdiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

