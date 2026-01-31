Çocuklar Jandarma ile Kış Eğlencesi Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çocuklar Jandarma ile Kış Eğlencesi Yaşadı

31.01.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, jandarma ile kayarak eğlendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar jandarma ekipleriyle doyasıya eğlendi.

Bulanık Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığınca, yarıyıl tatilinde çocukların sosyal aktivitelere katılımını artırmak amacıyla kış etkinliği düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve jandarma ekipleri kızaklarla kaydı, kardan iglo yaptı.

Jandarmanın eğitimli köpekleriyle yapılan gösteriyi izleyen çocukların, zırhlı araçlara bindirilerek gönüllerince eğlenmeleri sağlandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri de çocuklara mont, bot ve eldiven hediye etti, ikramlarda bulundu.

Etkinliğe katılarak çocukların eğlencesine ortak olan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, çocukların sosyal gelişimine katkı sunmanın önemli olduğunu söyledi.

Bu tür sosyal ve eğitici etkinliklerin artarak devam edeceğini belirten Koşansu, "Etkinlik sayesinde çocukların sosyal bağları güçleniyor, boş zamanlarını faydalı şekilde değerlendiriyorlar. Bu tür projeler çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sunuyor." dedi.

Çocuklardan Meryem Taş ise "Jandarma bizi karşıladı, yemek yedik, kaydık ve çok eğlendik. Her şey çok güzeldi. Jandarmadaki ağabeylere, ablalara çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, Bulanık, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar Jandarma ile Kış Eğlencesi Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar

13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 14:27:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Çocuklar Jandarma ile Kış Eğlencesi Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.