Çocuklar Jandarma ile Kış Eğlencesi Yaşadı

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar jandarma ekipleriyle doyasıya eğlendi.

Bulanık Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığınca, yarıyıl tatilinde çocukların sosyal aktivitelere katılımını artırmak amacıyla kış etkinliği düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve jandarma ekipleri kızaklarla kaydı, kardan iglo yaptı.

Jandarmanın eğitimli köpekleriyle yapılan gösteriyi izleyen çocukların, zırhlı araçlara bindirilerek gönüllerince eğlenmeleri sağlandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri de çocuklara mont, bot ve eldiven hediye etti, ikramlarda bulundu.

Etkinliğe katılarak çocukların eğlencesine ortak olan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, çocukların sosyal gelişimine katkı sunmanın önemli olduğunu söyledi.

Bu tür sosyal ve eğitici etkinliklerin artarak devam edeceğini belirten Koşansu, "Etkinlik sayesinde çocukların sosyal bağları güçleniyor, boş zamanlarını faydalı şekilde değerlendiriyorlar. Bu tür projeler çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sunuyor." dedi.

Çocuklardan Meryem Taş ise "Jandarma bizi karşıladı, yemek yedik, kaydık ve çok eğlendik. Her şey çok güzeldi. Jandarmadaki ağabeylere, ablalara çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral katıldı.