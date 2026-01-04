Çocuklar Palandöken'de Kızak Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Çocuklar Palandöken'de Kızak Keyfi

Çocuklar Palandöken\'de Kızak Keyfi
04.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşkale'den 20 çocuk, Palandöken Kayak Merkezi'nde ilk kez kayarak eğlenceli bir gün geçirdi.

Erzurum'da Aşkale ilçesi kırsalında yaşayan çocuklar, ilk defa gittikleri Palandöken Kayak Merkezi'nde kızakla kayarak eğlenceli gün geçirdi.

Aşkale Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Aşkale Atatürk Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulu'nda eğitim gören 20 çocuk, iş insanı Ferit Kaya'nın destekleriyle Palandöken Kayak Merkezi'ne götürüldü.

Burada teleferiğe binip kayak merkezini gezen çocuklar, daha sonra kızakla kayak yaptı. Etkinliğin ardından çocuklara cağ kebabı ikram edilip çeşitli hediyeler verildi.

Hayatlarında ilk kez Palandöken Kayak Merkezi'ni gören çocuklar, eğlenceli geçen günlerinden dolayı etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk ile Aşkale Milli Eğitim Müdürü Kahraman Karalı da katıldı.

Ferit Kaya, yaptığı açıklamada, Erzurum kırsalında yaşayan çocukları Palandöken Kayak Merkezi'ne götürmek için proje başlattığını, geçen hafta Karayazı ve Tekman'dan çocukları kayak merkezine getirdiğini söyledi.

Projeyi 6 yıldır sürdürdüğünü ve bu kapsamda yılda 5 bin çocuğu Erzurum'a getirmeyi hedeflediğini anlatan Kaya, projelerine destek veren Vali Mustafa Çiftçi'ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, kaymakamlara ve milli eğitim müdürlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Kültür Sanat, Etkinlik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çocuklar Palandöken'de Kızak Keyfi - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:47:20. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuklar Palandöken'de Kızak Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.