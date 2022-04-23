Çocuklara 5 yıldızlı otelde 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Antalya'da ihtiyaç sahibi 150 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı beş yıldızlı otelde kutladı.

Belek'teki 5 yıldızlı bir otelin sosyal sorumluluk projesi kapsamında misafir edilen 150 çocuk, gün boyu animasyon ekibinin hazırladığı oyunlarla eğlendi.

Calista Luxury Resort Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 yıldır 23 Nisan'da bölgedeki maddi durumu iyi olmayan ve yatılı okullarda eğitim gören öğrencileri misafir ettiklerini söyledi.

Çocuklara otelde panayır kurup, oyunlar oynattıklarını anlatan Kızıldağ, "Bu otel var olduğu sürece geleneksel hale gelen bu etkinliği yapacağız." dedi.