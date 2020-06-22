Çocuklardan satın aldığı yavru keklikleri görevlilere teslim etti - Son Dakika

Çocuklardan satın aldığı yavru keklikleri görevlilere teslim etti

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde tarlada çalışan Tekin Bingöl, çocuklardan 50 TL'ye satın aldığı 3 keklik yavrusunu görevlilere teslim etti.

Kanitaht Mahallesi'nde tarlada çalışan Tekin Bingöl, bir grup çocuğun elinde 5 keklik yavrusu gördü. Bingöl, 2'si ölen yavrulardan kalan 3'ünü 50 TL verdiği çocuklardan satın aldı. Yavrulara su veren Bingöl, onları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne verdi.

Yavru kekliklerin ölmemesi için çocuklardan ücret karşılığında satın aldığını belirten Tekin Bingöl, Tarlada çalışırken çocuklar keklikleri bulmuştu. 'Nereden getirdiniz' diye sorduğumda, dağda yakaladıklarını söylediler. Yavru keklikleri çocuklardan satın aldım, getirdiklerinde 5 taneydi, 2 tanesi ölmüştü. Diğer 3 taneyi de hemen güneşin önünde beklettim. Daha sonra Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirip teslim ettim dedi.