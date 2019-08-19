Son Dakika Haberleri: Çocukları milyonda 1 görülen hastalığa yakalanan ailenin yardım çığlığı
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Çocukları milyonda 1 görülen hastalığa yakalanan ailenin yardım çığlığı

32 dakika önce

Kahramanmaraş'ta Kılıç ailesi, milyonda 1 görülen Metakromatik Lökodistrofi (MLD) hastalığına yakalanan 6 yaşındaki kızları Sude Nur ve ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki oğulları Mehmet Alperen'in tedavisi için yardım istiyor.

Çocukları milyonda 1 görülen hastalığa yakalanan ailenin yardım çığlığı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta Kılıç ailesi, milyonda 1 görülen Metakromatik Lökodistrofi (MLD) hastalığına yakalanan 6 yaşındaki kızları Sude Nur ve ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki oğulları Mehmet Alperen'in tedavisi için yardım istiyor.

Kahramanmaraş'ta işçi emeklisi baba Ahmet Kılıç ve ev hanımı anne Şükran Kılıç'ın 8 çocuğundan 6 yaşındaki Sude Nur Kılıç MDL hastalığına 3 yayındaki kardeşi Mehmet Alperen Kılıç ise lösemiye yakalandı.

Çocuklarının hastalıklarına çare bulunmasını isteyen baba Ahmet Kılıç, "Ben fabrika işçisiydim ve emekli oldum ekonomik durumumuz zayıf. Sağ olsun çalıştığım iş yerim beni fazlasıyla idare etti. Kızımı götürmediğim hastane kalmadı ve diğer çocuğumda da aynı hastalık oluşunca bittim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Beyin küçülmesi MLD dediler Ankara'da ve yapacak bir şey yok dediler. Devlet büyüklerimizden ve Cumhurbaşkanımızdan, milletvekillerimiz ve doktorlarımızdan yardım bekliyorum. İnşallah çocuklarıma bir çare bulunur" dedi.

Anne Şükran Kılıç ise tek isteğinin çocuklarının sağlığına kavuşmasını olduğunu belirterek, "Çocuğum önce yürüyebiliyordu ve kızım da sonradan hastalığa tutuldu. Kızımın hastalığını bilemedik ve onu gördükten sonra küçük çocuğumun da hasta olacağını tahmin ettim. Kızıma ilik nakli oldu ama iyileşmedi. Allah sağlık sıhhat versin ve sabır versin. Ben sadece çocuklarımın sağlığını istiyorum. Evime bir şey istemiyorum ve bunların iyileşmesini istiyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:59 Kaynak: İHA
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