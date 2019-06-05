Son Dakika Haberleri: Çocukların attığı maytap yangına neden oldu
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Çocukların attığı maytap yangına neden oldu

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde çocukların attığı maytap, buğday tarlasının yanmasına neden oldu.

Çocukların attığı maytap yangına neden oldu, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde çocukların attığı maytap, buğday tarlasının yanmasına neden oldu.

Kozluk ilçesine bağlı Uzunyazı köyü Oğurlu mezrasında çocukların attığı maytap yangına neden oldu. Otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarında etkisiyle buğday tarlasına sıçradı. Köylülerin ilk müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, itfaiyenin de olay yerine çağrılmasıyla söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:44 Kaynak: İHA
Batman, Kozluk, 3. Sayfa
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