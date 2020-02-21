Çocukların masal kahramanlarıyla buluşması hayvanlara umut olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocukların masal kahramanlarıyla buluşması hayvanlara umut olacak - Son Dakika

Çocukların masal kahramanlarıyla buluşması hayvanlara umut olacak

7 saat önce

Yunusemre Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Haydi Masallara' isimli, tiyatro oyununu 22 Şubat'ta minik tiyatroseverlerle buluşturacak.

Çocukların masal kahramanlarıyla buluşması hayvanlara umut olacak, System.String[]

Yunusemre Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Haydi Masallara' isimli, tiyatro oyununu 22 Şubat'ta minik tiyatroseverlerle buluşturacak. Girişin 2 TL olduğu oyundan elde edilecek gelir Hayvanları Koruma Derneğine bağışlanacak.


Yunusemre Belediyesi kültür-sanat etkinliklerine devam ediyor. Tiyatro Kalemi ile Yunusemre Belediyesi İşbirliğiyle düzenlenecek "Haydi Masallara" isimli tiyatro oyunu 22 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te çocukları ağırlayacak. Keloğlan, Pinokyo ve Kibritçi Kız'ın sanal dünya karşısında unutulup masallarından kovulmasıyla başlayan oyun çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatacak. Kamer Yıldız Ok ve Okan Çabalar'ın yazdığı oyunun yönetmeni ise Kamer Yıldız Ok. Yunusemre Millet Çarşısı Tiyatro ve Konferans Salonunda düzenlenecek olan tiyatro oyununa girişlerin 2 TL olduğu açıklanırken, oyundan elde edilecek gelirin de Hayvanları Koruma Derneği'ne bağışlanacağı bildirildi. - MANİSA

Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:56 Kaynak: İHA
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