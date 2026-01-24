Çocukların Tehlikeli Yolculuğu - Son Dakika
Çocukların Tehlikeli Yolculuğu

24.01.2026 12:59
Tekirdağ'da 3 çocuk, halk otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 çocuğun özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk görüntülendi.

İlçede trafiğin yoğun olduğu güzergahta 3 çocuk, seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına asılarak uzun süre yolculuk yaptı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan trafikte ilerleyen çocuklar hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Çevredekilerine uyarılarına aldırış etmeyen çocukların yolculuğu, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

