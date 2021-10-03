Üye Girişi
Son dakika haber... ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI PET ŞİŞELER, SOKAK CANLARINA MAMA OLDU - Son Dakika

Son dakika haber... ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI PET ŞİŞELER, SOKAK CANLARINA MAMA OLDU

03.10.2021 10:44

Son dakika gelişmesine göre OSMANİYE'de 6 ay önce açılan, yüzlerce sahipsiz sokak hayvanının tekrar sağlığına kavuşmasını sağlayan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği projeyle sahipsiz sokak canlarını doyurdu.

OSMANİYE'de 6 ay önce açılan, yüzlerce sahipsiz sokak hayvanının tekrar sağlığına kavuşmasını sağlayan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği projeyle sahipsiz sokak canlarını doyurdu. 7 Ocak İlkokulu öğrencileri ile başlatılan projede, okula getirilen pet şişeler, gönüllüler tarafından alınarak, geri dönüşüm firmalarına satılıp, elde edilen gelirle, tedavisi devam eden sokak canları için yüksek proteinli mama alındı.

Kentte 6 ay önce açılan ve yüzlerce sahipsiz sokak canının tekrar şifa bulduğu HAYTAP Tedavi Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında başlattıkları bir proje ile sahipsiz sokak canlarını doyurdu. 7 Ocak İlkokulu öğrencileri ile başlatılan projede, her cuma günü öğrenciler tarafından okula getirilen pet şişeler, HAYTAP gönüllüleri tarafından alınarak, geri dönüşüm firmalarına satılıp, elde edilen gelir ile tedavisi devam eden sokak canları için yüksek proteinli mama alındı. Bu mamalar ile birlikte öğrenciler, sahipsiz sokak canlarını besleme faaliyetinde bulundu. Öğrenciler ayrıca tedavi merkezini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Okulda görevli sınıf öğretmeni Nesrin Ceylan, ülke genelinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'ne destek verdiklerini kaydetti. Ceylan, "Öğrencilerimiz, topladıkları atıkları okula getirdi ve daha sonra bunların satışını yaparak mama satın aldık. Öğrencilerimiz bu mamaları sokak hayvanlarına yedirerek onlara sevgilerini gösterdiler. Öğrencilerimiz tedavi merkezini ziyaretlerinde, köpeklerin kalp atışlarını dinlediler, kulak muayeneleri yaptılar. Amacımız ayrıca onlara veteriner hekimliği sevdirmekti. Diğer okullarımıza bunun örnek olmasını dilerim. Ayrıca, günlerce unutamayacakları bir anıya dönüşen projemizi yıl boyu devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise tedavi merkezinde, özellikle trafik kazası sonucunda yaralanan birçok canın tedavi edilip yeniden hayata kazandırılmaya çalışıldığını söyledi. Laçinbala, 'Kırık tedavisi yaklaşık 45 gün süren bir süreçtir. Burada özenli bir besleme ve bakım olduğu için böyle bir bahçe yaptık. 4 Ekim Hayvan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında da okullarımız buraya büyük bir ilgi göstermektedir' diye konuştu.

PROJE YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Proje hakkında bilgi veren Laçinbala, 'Bağışlarla ayakta kalan sistemimize destek amaçlı değişik fikirler üretirken Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın titizlikle üzerinde durduğu Sıfır Atık Projesi aklımıza geldi. Çocuklarımız hafta boyunca tükettikleri pet şişeleri çöpe atmayarak biriktirecekler, her Cuma günü de toplayıp geri dönüşüm şirketlerine satacağız. Yıl boyu sürdürülecek projemizde elde edilen gelirler ile bahçemizdeki canlar doyurularak tedavileri tamamlanacak. Bu projenin diğer okullara ve şehirlere örnek olmasını dileriz. Yaşam ellerinizde' ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI PET ŞİŞELER, SOKAK CANLARINA MAMA OLDU
Son dakika haber... ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI PET ŞİŞELER, SOKAK CANLARINA MAMA OLDU
Son dakika haber... ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI PET ŞİŞELER, SOKAK CANLARINA MAMA OLDU
Son dakika haber... ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI PET ŞİŞELER, SOKAK CANLARINA MAMA OLDU
Son dakika haber... ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI PET ŞİŞELER, SOKAK CANLARINA MAMA OLDU
Son dakika haber... ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI PET ŞİŞELER, SOKAK CANLARINA MAMA OLDU
Son dakika haber... ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI PET ŞİŞELER, SOKAK CANLARINA MAMA OLDU
Son dakika haber... ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI PET ŞİŞELER, SOKAK CANLARINA MAMA OLDU
Son dakika haber... ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI PET ŞİŞELER, SOKAK CANLARINA MAMA OLDU

Hayvan Hakları Federasyonu, geri dönüşüm, 4 Ekim, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI PET ŞİŞELER, SOKAK CANLARINA MAMA OLDU - Son Dakika


Son Dakika

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor 10:53 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı 10:40 Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek 09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek
Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı 09:48 Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede 09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti 09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi 23:11 Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler 18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler

Son Dakika Haberleri
10:52 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
10:43 Sanki güneşleniyor! Kamyonet kasasında yürekleri ağza getiren yolculuk anbean kamerada
10:41 Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim
10:39 Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı
10:11 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak
09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek
09:47 Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı
09:46 TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor
09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede
09:42 Son dakika! İstanbul'da bir apartmanda patlama: 1 yaralı
Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi         
11:04
Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim         
10:42
Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak         
10:11
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
09:53
TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor         
09:46
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti         
16:58
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 11:09:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI PET ŞİŞELER, SOKAK CANLARINA MAMA OLDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement