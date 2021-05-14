Çocuklarının bayramlaşmak için arayıp, ulaşamadıkları adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Çocuklarının bayramlaşmak için arayıp, ulaşamadıkları adam evinde ölü bulundu

14.05.2021 16:55
Çocuklarının bayramlaşmak için arayıp, ulaşamadıkları adam evinde ölü bulundu, System.String[]

Kocaeli'nde yaşayan Mehmet Karataş'ı, bayramlaşmak için arayan çocukları ulaşamayınca mahalle muhtarı jandarma ile birlikte adamın evine girdi. 5 gün önce koronavirüs aşısı olduğu öğrenilen Karataş, evinde ölü bulundu.

Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Mehmet Karataş'ı bayramlaşmak için telefonla arayan çocukları babalarına ulaşamayınca durumu mahalle muhtarına bildirerek, evin kontrol edilmesini istedi.

5 GÜN ÖNCE AŞI OLMUŞ

Bunun üzerine muhtar Yusuf Öner, jandarma ile birlikte eve girdi. Yatağında hareketsiz yattığı görülen Karataş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Mehmet Karataş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, 5 gün önce korona aşısı olduğu öğrenildi.

Çocuklarının bayramlaşmak için arayıp, ulaşamadıkları adam evinde ölü bulundu

Mehmet Karataş, Jandarma, Karataş, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarının bayramlaşmak için arayıp, ulaşamadıkları adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • İsmail: Aşıdan öldü ama faz-3 aşaması tamamlanmamış şıyı bizi denek olarak görüp yapmak isteyeceklerinden kalp krizi diye yutturmaya kalkcaklar , bbn Türk izleyin erkan trükten murat akan ramazan kurtoğlu özellikle son programı izleyin prof serhat fındık da vardı programda , hüseyin çiloğlu'nu da takip edin, Allah rahmet eylesin Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş

Son Dakika Haberleri
17:19 Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek
17:11 Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!
17:05 Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor
16:52 Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı
16:51 Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı
16:32 Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu
16:10 Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor
16:07 İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişilik aileyi katletti!
15:45 Netflix, Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini duyurdu, üyelik iptali için başvuru yağdı
15:29 Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video
Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek         
17:19
Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor         
17:06
Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı         
16:51
Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu         
16:33
İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişilik aileyi katletti! İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişilik aileyi katletti!         
16:08
Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu! Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu!         
14:34
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız         
14:23
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi         
12:55
ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu         
11:26
Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak         
10:44
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 17:23:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklarının bayramlaşmak için arayıp, ulaşamadıkları adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement