Çocuklarının bayramlaşmak için arayıp, ulaşamadıkları adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

İsmail:

Aşıdan öldü ama faz-3 aşaması tamamlanmamış şıyı bizi denek olarak görüp yapmak isteyeceklerinden kalp krizi diye yutturmaya kalkcaklar , bbn Türk izleyin erkan trükten murat akan ramazan kurtoğlu özellikle son programı izleyin prof serhat fındık da vardı programda , hüseyin çiloğlu'nu da takip edin, Allah rahmet eylesin