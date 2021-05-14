Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Mehmet Karataş'ı bayramlaşmak için telefonla arayan çocukları babalarına ulaşamayınca durumu mahalle muhtarına bildirerek, evin kontrol edilmesini istedi.
Bunun üzerine muhtar Yusuf Öner, jandarma ile birlikte eve girdi. Yatağında hareketsiz yattığı görülen Karataş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Mehmet Karataş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, 5 gün önce korona aşısı olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çocuklarının bayramlaşmak için arayıp, ulaşamadıkları adam evinde ölü bulundu - Son Dakika