Çocuklu kadına telefonunu yazdığı kağıdı veren şahıs, otobüs şoförü ve yolcular tarafından tekme tokat dövüldü - Son Dakika
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Çocuklu kadına telefonunu yazdığı kağıdı veren şahıs, otobüs şoförü ve yolcular tarafından tekme tokat dövüldü

09.07.2022 11:58

İzmir'de kucağında bebek taşıyan bir kadına, telefon numarasını yazdığı kağıdı verdiği iddia edilen şahıs, otobüs şoförü ve yolcular tarafından tekme tokat dövüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aldığı darbelerle yere yığılan şahsın, vatandaşların tepkisine "Yaptık bir cahillik" sözleriyle cevap verdiği anlar yer aldı.

İzmir'de vatandaşların kaydettiği görüntü sosyal medyada gündem yarattı. İddiaya göre otobüste kucağındaki bebeğiyle seyahat eden bir kadın, yolculardan birinin kendisine uzattığı notla çılgına döndü.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE YOLCULAR DARBETTİ

Otobüste seyahat eden bir şahsın uzattığı kağıtta telefonun numarasının yazdığını gören kadının tepkisi sonrası olaya otobüs şoförü ve vatandaşlar da dahil olunca ortalık fena karıştı.

"YAPTIK BİR CAHİLLİK" DEDİ AMA KURTULAMADI

Şoför ve yolcular tarafından uzun süre darbedilen şahıs, skandal hareketini "Yaptık bir cahillik" sözleriyle geçiştirmeye çalışsa da vatandaşlar tarafından otobüsten indirilerek polise teslim edildi.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ SERT OLDU

İnternette çok sayıda vatandaşın paylaştığı görüntülerde, otobüsten indirilen şahsın, kendisine yönelik tepkilere yanıt vermeye çalıştığı ancak aralarında genç kızların da bulunduğu çok sayıda kişinin darp edilen şahsa sesini yükselttiği anlar yer aldı.

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İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklu kadına telefonunu yazdığı kağıdı veren şahıs, otobüs şoförü ve yolcular tarafından tekme tokat dövüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuklu kadına telefonunu yazdığı kağıdı veren şahıs, otobüs şoförü ve yolcular tarafından tekme tokat dövüldü - Son Dakika
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