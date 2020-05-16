Çocukluk arkadaşını tabancayla vurarak yaraladı, 5 gün sonra yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, çocukluk arkadaşı Metehan M.'yi (38) otomobilde tabancayla sol bacağından vurarak yaralayan ve ardından kayıplara karışan Türkmen N. (37), polisin yaptığı çalışma sonucu suç aleti ile birlikte 5 gün sonra yakalandı.

Olay, 10 Mayıs Pazar günü Yenidoğan Mahallesi 1139 sokakta bulunan boş arsada meydana geldi. İddiaya göre, Türkmen N. çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Metehan M. ile birlikte boş arsadaki otomobilin içerisinde otururken, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Türkmen N., yanında bulanan tabanca ile Metehan M.'yi sol bacağından vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada, Türkmen N. hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Metehan M. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Metehan M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 GÜN SONRA YAKALANDI

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonucunda, kayıplara karışan Türkmen N.'yi, olaydan 5 gün sonra Gürçeşme Caddesi üzerinde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Türkmen N.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.