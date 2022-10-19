Fransız pop müziğini kabare ve folk melodileriyle birleştiren ve bugüne kadar 7 albüm yayınlayan sanatçı, "Comme des enfants", "Concept flou", "Mistral gagnant", "On s'aimerai toujours" adlı şarkılarla ün kazandı.

Kaynak: AA

Garanti Bankası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Coeur de Pirate, 30 Kasım'da konser verecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.