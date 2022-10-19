Coeur de Pirate, 30 Kasım'da konser verecek - Son Dakika
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Coeur de Pirate, 30 Kasım'da konser verecek

19.10.2022 12:30
Coeur de Pirate, 30 Kasım'da konser verecek

Kanadalı şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Coeur de Pirate, Garanti BBVA Güz Konserleri kapsamında 30 Kasım'da Zorlu PSM'de sahne alacak.

Kanadalı şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Coeur de Pirate, Garanti BBVA Güz Konserleri kapsamında 30 Kasım'da Zorlu PSM'de sahne alacak.

Asıl adı Beatrice Martin olan 33 yaşındaki sanatçı, konserde sevilen şarkılarını müzikseverler için yorumlayacak.

Fransız pop müziğini kabare ve folk melodileriyle birleştiren ve bugüne kadar 7 albüm yayınlayan sanatçı, "Comme des enfants", "Concept flou", "Mistral gagnant", "On s'aimerai toujours" adlı şarkılarla ün kazandı.

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Kaynak: AA

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