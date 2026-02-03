Çolakbayrakdar İşçilerle Buluştu - Son Dakika
Çolakbayrakdar İşçilerle Buluştu

Çolakbayrakdar İşçilerle Buluştu
03.02.2026 16:31
Kocasinan Belediyesi işçileriyle yapılan toplantıda toplu iş sözleşmesi ile iyileştirmeler duyuruldu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hizmet-İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından belediye işçileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi atölyesindeki buluşmada, Çolakbayrakdar, işçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çolakbayrakdar, işçiler tarafından meşaleler ve "en büyük başkan bizim başkan" sloganlarıyla karşılandı.

Belediye başkanlarının vatandaşın emaneti olan bir görevi yerine getirdiğini, belediye çalışanlarının da aynı emanete hizmet ettiğini ifade eden Çolakbayrakdar, belediyeciliğin gecesi gündüzü olmadığını, 7 gün 24 saat hizmetin sürdüğünü belirtti.

Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde yürütülen sözleşme sürecinin Kayseri'de örnek bir iş barışı oluşturduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, toplu iş sözleşmesi ile çalışanların maaşlarında ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını, 52 yevmiye hakkının bu sözleşme ile hayata geçirildiğini kaydetti.

Çolakbayrakdar, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

