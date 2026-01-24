Çomaklı'dan Buldan'a Sert Tepki - Son Dakika
Son Dakika
Politika

Çomaklı'dan Buldan'a Sert Tepki

Çomaklı\'dan Buldan\'a Sert Tepki
24.01.2026 16:20
BBP'li Çomaklı, Buldan'ın terör destekçiliğini kızı ve oğlu üzerinden eleştirdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan terör örgütü destekçisi DEM Milletvekili Pervin Buldan'a kızı ve oğlu üzerinden tepki geldi.

Çomaklı yaptığı açıklamada, "Terör örgütü destekçisi Pervin Buldan'ın Suriye'de bulunan terör örgütüne destek ve moral amaçlı yaptığı "saç örgüsü" propagandası içimizde terör örgütüne destek ruhu taşıyanları ortaya çıkarmıştır" diyerek bu propaganda ile Buldan'ın terör örgütüne açık destek amacı güttüğünü ifade etti.

Çomaklı yaptığı açıklamada, "Yıllarca bu toprakların ve vatanın çocuklarını pervasızca ve holiganca dağlara çıkaran bu terör destekçilerinin acaba kendi çocukları için de dağlara gitmelerine gönülleri ne kadar razı oluyor. Çünkü sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile bu terör destekçilerinin çocukları ya Brezilya'da Rio Karnavalında ya Londra'da gezilerde ya da Maldivlerde şatafatlı hayat yaşamaktadırlar. Eğer davalarında samimilerse kendi çocuklarını öne sürsün ve Suriye'de sahada ağlarken veya çorba dağıtırken görelim. Ama yok, neden? Çünkü Pervin Buldan gibi uluslararası arenada terör örgütü kabul edilmiş PKK ve ismi değişmiş uzantılarına destek veren kesimler kendi çocuklarını kıymetli görürken Kürtlerin çocukları ölebilir ve savaşabilir. Gelsinler bakalım bu terör destekçilerinin çocukları hiç o topraklara ayak basmışlar mı?"

Çomaklı aynı zamanda Erzurum DEM vekili Meral Beştaş'a da seslenerek, "Dün Erzurum'da açıklama yapıyordunuz. Yanınızda hangi milletvekilinin kızı veya oğlu vardı. Kim sizinle geldi. Gariban ve kandırdığınız insanlar yanınızda. Ama zor tabi ki, Rio Karnavalına giden birini Erzurum'da protestoya çağırmak, Maldivlere giden bir vekil çocuğunu soğukta getirmek mümkün değil, Paris'te Londra'da gezerken Amerika'nın bile yarı yolda bıraktığı bir terör örgütüne destek için Erzurum'a çağırmak. Onların kılına zarar gelmesin ama Kürtlerin çocuklarına ne olursa olsun değil mi? Samimiyetsizliğiniz DEM'li vekillerin çocuklarını ön saflara almak yerine bu vatanın çocuklarını gençlerini ateşe atarken görülmektedir" ifadesini kullandı.

"Saç örgüsü ile bu devletten toz bile kaldırmazlar"

Çomaklı açıklamasında bu samimiyetsiz ve bölücü tutumlara karşı vatandaşları uyararak, "Bu toprakların çocukları artık bu bölücülere yem edilmemeli ve bu terör destekçilerine yanaşan insanlara önce sormalıdırlar -senin kızın ve oğlun nerede, neden bizim çocuklarımızı kanunsuz işlere bulaştırıyorsunuz- diye. Bu vatan savaş meydanlarında bu toprağın evlatlarının dökülen kanları ile yüzlerce yıldır devlet olup herkese sığınak olmuştur. Bundan dolayı bu samimiyetsiz terör örgütü destekçisi ve bölücü zihniyet taşıyan kişilere insanımızın inanmamasıdır. Türk Devleti bu millet var oldukça Allah'ın izniyle hep var olacaktır. Saç örgüsü ile bu devletten toz bile kaldırmazlar" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Politika, Çomaklı, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Çomaklı'dan Buldan'a Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Çomaklı'dan Buldan'a Sert Tepki - Son Dakika
