ÇOMÜ'de Usulsüz Öğrenci Kaydı İddiayı

16.01.2026 15:09
ÇOMÜ'de, idari personel S.G. usulsüz öğrenci kaydı yaptı; soruşturma başlatıldı.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu'nda idari personel olarak görev yapan S.G.'nin, kendisini öğrenci olarak kaydettirip, sistemde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla açığa alındığı bildirildi. ÇOMÜ Rektörlüğü'nce başlatılan soruşturma kapsamında, benzer örneklerinin olup olmadığının araştırıldığı, sürecin şeffaf bir şekilde kamuoyuna da duyurulacağı belirtildi.

Ezine Meslek Yüksekokulu'nda yaklaşık 15 yıldır idari personel olarak görev yapan S.G., iddiaya göre kendisini öğrenci olarak kaydettirip, sistem üzerinden usulsüzlük yaptı. Denetimlerde; durumun tespit edilmesi üzerine ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. S.G., yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca üniversite yönetiminin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Üniversitemiz ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu hakkında son günlerde dile getirilen ve kamuoyunda ciddi rahatsızlık oluşturan iddialar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından derhal ve hiçbir tereddüde yer bırakmaksızın incelemeye alınmıştır. Söz konusu iddiaların tarafımıza ulaşmasıyla birlikte; ilgili kişiler hakkında görevden uzaklaştırma işlemi uygulanmış, üniversite bünyesinde yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu ivedilikle oluşturulmuş, Öğrenci kayıtları, yatay geçiş işlemleri, mezuniyet belgeleri, görevde yükselme süreçleri, sınav evrakları ve dijital sistem log kayıtları dahil olmak üzere tüm veri ve belgeler inceleme altına alınmıştır. Açık ve net olarak ifade etmek isteriz ki; sahte belge, usulsüz kayıt, mevzuata aykırı görevde yükselme, kamu görevini kötüye kullanma ve her türlü organize işlem iddiası, üniversitemiz açısından asla tolere edilebilir değildir. Soruşturma süreci sonucunda; usulsüzlüğü tespit edilenler, görevini ihmal edenler, bilerek veya isteyerek bu süreçlere dahil olanlar hakkından ağır idari yaptırımlar uygulanacak ayrıca adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; akademik ve idari dürüstlüğü zedeleyen, kamu güvenini sarsan, kurumsal itibarı hedef alan hiçbir eylemin üzerini örtmez, örtülmesine de müsaade etmez. Bu süreçte, doğruluğu henüz yargı kararıyla kesinleşmemiş iddialar üzerinden yapılan spekülatif ve yönlendirici açıklamalara itibar edilmemesi; sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından önem taşımaktadır. Ancak şunun da altını özellikle çizmek gerekir ki; tespit edilen her hukuksuzluğun gereği gecikmeksizin yapılacaktır. Soruşturma tamamlandığında, sonuçlar kamuoyuyla açık ve şeffaf biçimde paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

