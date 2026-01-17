ÇOMÜ'den Meme Kanseri İçin MamoScope Cihazı - Son Dakika
ÇOMÜ'den Meme Kanseri İçin MamoScope Cihazı

17.01.2026 12:35
ÇOMÜ, meme kanseri ameliyatlarında tümörün anında analizini sağlayan MamoScope cihazını geliştirdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) meme kanseri ameliyatlarında kullanılmak üzere, derin teknoloji tabanlı "MamoScope" cihazı geliştirildi.

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, cihaz, meme kanseri ameliyatlarında cerrahın çıkardığı tümörün hastadan tamamen temizlenip temizlenmediğini ameliyat sırasında 10 dakika içinde tespit etmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇOMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Adem Polat, meme kanseri vakalarında mevcut uygulamalarda, çıkarılan dokunun patolojiye gönderilmesi ve sonuçların 2 ile 4 haftalık süreç sonunda alınması nedeniyle, dünya literatürüne göre her 100 hastanın yaklaşık 30'unun yeniden ameliyata alındığını, geliştirdikleri cihazla bu sürecin ameliyat anında tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Polat, "Cerrah, ameliyat sırasında çıkardığı tümörü cihazımızla anında analiz edebilecek. Eğer tümör tamamen temizlenmemişse ameliyata devam edilecek, temizlenmişse hasta kapatılarak ameliyat sonlandırılacak. Böylece hastalar ikinci, hatta üçüncü ameliyatlara maruz kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının da katkılarıyla geliştirilen "MamoScope"un en önemli avantajlarından birinin, insan hata faktörünü minimize eden yapay zeka destekli görüntüleme modülü olduğunu vurgulayan Polat, çıplak gözle tespit edilmesi mümkün olmayan tümör sıçramalarının ve cerrahi sınırların yüksek hassasiyetle belirlenebildiğini kaydetti.

Cihazın temelinin doktora çalışmalarına dayandığını ifade eden Doç. Dr. Polat, meme kanseri üzerine geliştirdiği üç boyutlu görüntüleme algoritmalarını akademik çalışmaların ötesine taşıyarak toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti.

Polat, "Sekiz kadından biri meme kanseriyle karşı karşıya. Bu gerçek beni hem bilimsel hem de insani olarak motive etti. Akademide üretilen bilginin laboratuvarlarda kalmaması, doğrudan insan hayatına dokunması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası patent başvuruları yapıldı

MamoScope buluşu için ulusal ve uluslararası patent başvurularının da yapıldığını aktaran Polat, Türk Patent ve Marka Kurumu ile ABD Patent Ofisi (USPTO) nezdindeki başvuruların yanı sıra uluslararası patent raporunun tüm kategorilerde olumlu sonuçlandığını dile getirdi.

Doç. Dr. Polat, geliştirilen teknolojinin yalnızca meme kanseriyle sınırlı kalmadığını belirterek, meme dışındaki kanser türleri için "Tomoskop", diş hekimliği alanı için "Dentoskop", savunma sanayinden biyoteknolojiye uzanan alanlar için ise "Nanoskop" adlı yeni teknolojilerin de çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

MamoScope ve Tomoskop cihazlarının klinik test hazırlıklarının sürdüğünü vurgulayan Polat, ilk klinik sonuçların bu yıl içinde alınmasının beklendiğini kaydetti.

Bugüne kadar çeşitli platformlarda 7 ödüle layık görülen MamoScope'un, uluslararası bir buluş fuarında "En İyi Akademik Buluş" ödülünü kazandığını belirten Polat, ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Halk Sağlığı ödüllerine de aday gösterildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

