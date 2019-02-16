Son Dakika Haberleri: 'Cool Çocuklar Kampta' 15 Şubatta Vizyonda!

'Cool Çocuklar Kampta' 15 Şubatta Vizyonda!

55 dakika önce

Disney Channel'ın ve Nickelodeon tv yıldızlarının yer aldığı Yazz film yapım'ın hazırladığı 'Cool Çocuklar Kampta' filmi 15 Şubat'ta vizyona girdi.

'Cool Çocuklar Kampta' 15 Şubatta Vizyonda!, System.String[]

Filmin konusu:

Utangaç bir genç olan Spence annesi Taryn, erkek kardeşi Zach ve dedesi Norman ile birlikte yaşamaktadır. Dedesi Norman, ona anlattığı masallar ve geçmişte yaşadığı maceralar ile Spence'in bu utangaçlığından kurtulması için cesaret verir. Spence için bu utangaçlığını yeneceği en büyük sınav gideceği yaz kampıdır. Kampta tanışacağı yeni arkadaşlarının da yardımıyla tüm korkularıyla yüzleşip daha cesur olmak adına hayatı boyunca unutamayacağı çılgın maceralar yaşayacaktır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:19 Kaynak: Bültenler

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