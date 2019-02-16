'Cool Çocuklar Kampta' 15 Şubatta Vizyonda!
55 dakika önce
Disney Channel'ın ve Nickelodeon tv yıldızlarının yer aldığı Yazz film yapım'ın hazırladığı 'Cool Çocuklar Kampta' filmi 15 Şubat'ta vizyona girdi.
Filmin konusu:
Utangaç bir genç olan Spence annesi Taryn, erkek kardeşi Zach ve dedesi Norman ile birlikte yaşamaktadır. Dedesi Norman, ona anlattığı masallar ve geçmişte yaşadığı maceralar ile Spence'in bu utangaçlığından kurtulması için cesaret verir. Spence için bu utangaçlığını yeneceği en büyük sınav gideceği yaz kampıdır. Kampta tanışacağı yeni arkadaşlarının da yardımıyla tüm korkularıyla yüzleşip daha cesur olmak adına hayatı boyunca unutamayacağı çılgın maceralar yaşayacaktır.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:19 Kaynak: Bültenler
Güzel Oyuncu Bergüzar Korel, Deri Elbisesiyle Yürek Hoplattı
2 Hafta Önce Vizyona Giren Organize İşler 2 Filmi Netflix'te Yayınlanmaya Başladı
Son Dakika! Balat'ta 4 Katlı Bina Çöktü
Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Cevap: Seyirci Kalmayız