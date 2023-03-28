1,5 yaşındaki Asel'i çöplerin içindeki evde bırakan anne konuştu: Hava almak için dışarı çıkmıştım - Son Dakika
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1,5 yaşındaki Asel'i çöplerin içindeki evde bırakan anne konuştu: Hava almak için dışarı çıkmıştım

28.03.2023 10:34

Konya'da apartman sakinlerinin çöp dolu evde yalnız buldukları 1,5 yaşındaki Asel'in annesi Fatma G.'nin ilk ifadesinde, evin 2 haftadır o şekilde olduğunu belirtti. "Ailevi problemlerim vardı. Hava almak için dışarı çıktım. O sırada komşularım eve gelmiş" diyerek kendini savunan anne, ifadesi sonrası serbest bırakılırken, hakkında başlatılan 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma kapsamında, 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.

Geçen pazar günü saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak'taki Manolya Apartmanı'nda meydana gelen olayda Apartman sakinleri, Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duydu. Bunun üzerine Fatma G.'nin ev sahibinin de aralarında olduğu apartman sakinleri, boş olan yan daireden terasa çıktı. Ardından terasın duvarından atlayıp açık olan balkon kapısından Fatma G.'nin evine giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Her odası çöple dolu evin yatak odasında Fatma G.'nin kızı Asel yerde bitkin halde yatarken bulundu. 2 biberon su verip, minik Asel'i besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Asel, ihbarla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ATEŞLİ ÇOCUĞU YALNIZ BIRAKIP GİTMİŞ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fatma G., polis tarafından gözaltına alındı. Fatma G.'nin ilk ifadesinde, "Ailevi problemlerim vardı. Hava almak için dışarı çıktım. O sırada komşularım eve gelmiş. Ben dışarı çıktığımda saat 22.00 sıralarıydı, kızımın karnını doyurdum, ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakarak çıktım. Sonra polisler aradı geldim" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan ve hastanede tedavi gören kızına refakat eden Fatma G.'nin, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

Çöp evde bulunan 1,5 yaşındaki Asel'in annesi: Hava almak için dışarı çıkmıştım

KORUMA ALTINA ALINACAK

Sağlık durumu iyi olan Asel'in tedavisinin ardından savcılığın talimatı üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvasına yerleştirilip, koruma altına alınacağı belirtildi.

Çöp evde bulunan 1,5 yaşındaki Asel'in annesi: Hava almak için dışarı çıkmıştım
Kaynak: DHA
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Selçuklu, Konya, Aile, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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