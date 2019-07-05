Son Dakika Haberleri: Copa América Finali: Brezilya - Peru
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Copa América Finali: Brezilya - Peru

1 saat önce

Copa América, Brezilya'nın ev sahibi olan Rio de Janeiro'daki Maracanã yarışmasında finalde Peru'yu oynayacak. Seleção, ev sahipliği yaptıkları her Copa turnuvasını kazanma rekorunu elinde tutacağını ve Thiago Silva, Coutinho ve Roberto Firmino gibi bir ekiple kupayı kaldırmakta kendinden emin olacaklar, ancak Peru ve yıldızları Paolo Guerrero çıkacak partiyi mahvetmek için.

Copa América, Brezilya'nın ev sahibi olan Rio de Janeiro'daki Maracanã yarışmasında finalde Peru'yu oynayacak. Seleção, ev sahipliği yaptıkları her Copa turnuvasını kazanma rekorunu elinde tutacağını ve Thiago Silva, Coutinho ve Roberto Firmino gibi bir ekiple kupayı kaldırmakta kendinden emin olacaklar, ancak Peru ve yıldızları Paolo Guerrero çıkacak partiyi mahvetmek için.
Copa América Finali: Brezilya - Peru
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:05 
thiago silva, brezilya, Spor
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