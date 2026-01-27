Corendon Alanyaspor Maç Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
