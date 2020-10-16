Çorlu Belediyesinin zabıta memuru alımı için düzenlenen sınav sonuçlandı - Son Dakika

Çorlu Belediyesinin zabıta memuru alımı için düzenlenen sınav sonuçlandı

16.10.2020 10:25
Çorlu Belediyesinin zabıta memuru alımı için düzenlenen sınav sonuçlandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu Belediyesi tarafından 25 zabıta memuru alımı için düzenlenen sınav sonuçlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu Belediyesi tarafından 25 zabıta memuru alımı için düzenlenen sınav sonuçlandı. Sınava 157 aday başvururken, ilanda belirtilen şartları taşıyan 76 aday sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutuldu.

Sınav Komisyonu nezaretinde gerçekleştirilen Zabıta Memuru Alım Sınavı, 28-29-30 Eylül tarihlerinde Çorlu Belediyesi Şehir Stadı'nda düzenlendi. 20 Temmuz tarihinde 25 zabıta memuru alımı için yapılan ilanın ardından 157 başvuru gerçekleşirken, ilanda belirtilen şartları taşıyan 19 lisans mezunu ve 57 ön lisans mezunu aday sınava girmeye hak kazandı. Sınav, sözlü ve uygulamalı sınav olarak iki aşamalı olarak düzenlendi.

Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13, 14 ve 15. maddeleri ile 14.11.2017 tarih ve 30240 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te belirtilen hükümler çevresinde düzenlenen sözlü sınav ilanda yer alan konularda 25'er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden, uygulamalı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirildi. Sınav Komisyonu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirildi. Sınavda puanı değerlendirme; sınavın birinci bölümünün yüzde 50'si, uygulamalı olan ikinci bölümün yüzde 50'si baz alınarak hesaplandı. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan alınması şartı aranırken, adayların atamaya esas başarı puanı sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlendi.

Sınav sonuçları açıklandı

Sınava giren adaylardan sınav notları ve KPSS puanları baz alınarak başarı sırasına göre 15 ön lisans ve 10 lisans mezunu aday zabıta memuru olmaya hak kazandı. Sınav sonuçları Çorlu Belediyesi www.corlu.bel.tr internet sitesinde yer alan duyurular bölümünde ilan edilirken, atanacak adayların kendilerinden istenen belgeleri tamamlayarak en geç 30.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar Çorlu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmelerinin ardından atanma işlemleri gerçekleştirilecek. Belgeleri gerekli süre içinde getirmeyen adayların atamaları ise yapılmayacak. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesinin zabıta memuru alımı için düzenlenen sınav sonuçlandı
Çorlu Belediyesinin zabıta memuru alımı için düzenlenen sınav sonuçlandı
Çorlu Belediyesinin zabıta memuru alımı için düzenlenen sınav sonuçlandı
Çorlu Belediyesinin zabıta memuru alımı için düzenlenen sınav sonuçlandı
Çorlu Belediyesinin zabıta memuru alımı için düzenlenen sınav sonuçlandı
Çorlu Belediyesinin zabıta memuru alımı için düzenlenen sınav sonuçlandı

Çorlu Belediyesi, Tekirdağ, Lisans, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorlu Belediyesinin zabıta memuru alımı için düzenlenen sınav sonuçlandı - Son Dakika

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