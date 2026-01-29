Çorlu'da Bıçaklama Olayı - Son Dakika
Çorlu'da Bıçaklama Olayı

Çorlu\'da Bıçaklama Olayı
29.01.2026 17:59
Sercan Temel, tartıştığı komşusu Refika Öngün'ü 7 yerinden bıçakladı, tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Sercan Temel (23), tartıştığı komşusu Refika Öngün'ü (62) 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Metiner Aralığı Sokak'taki Umut Apartmanı'nda meydana geldi. Sercan Temel ile aynı apartmanda oturduğu komşusu Refika Öngün arasında bina girişinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Temel, cebinden çıkardığı bıçakla kadını 7 kez bıçakladı. Öngün'ün çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Refika Öngün ambulansla hastaneye kaldırılırken, Sercan Temel gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Temel, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

