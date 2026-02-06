Çorlu'da midibüs çarpması: Bir yaralı - Son Dakika
Çorlu'da midibüs çarpması: Bir yaralı

06.02.2026 18:59
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken midibüsün çarptığı Nezahat Bilgin yaralandı.

Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ), - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Nezahat Bilgin (45), yolcu midibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gündüz saatlerinde Muhittin Mahallesi Bağlariçi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Nezahat Bilgin'e, şoförünün ismi öğrenilemeyen yolcu midibüsü çarptı. Bilgin'in aracın altında sürüklendiği gören vatandaşların uyarısıyla kazayı fark eden şoför, midibüsü durdurdu. Vatandaşların yardımıyla midibüsün altından çıkarılan Bilgin, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Midibüs şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Çorlu, Kaza, Son Dakika

