Son Dakika Haberleri: Çorlu'da öğrenmeyi öğrenmek isteyen öğretmenler için atölyeler düzenleniyor
Son Dakika Güncel Çorlu'da öğrenmeyi öğrenmek isteyen öğretmenler için atölyeler düzenleniyor - Son Dakika

Çorlu'da öğrenmeyi öğrenmek isteyen öğretmenler için atölyeler düzenleniyor

7 saat önce

2023 eğitim vizyonunda önemli bir yer tutan öğrenmeyi öğrenen öğretmenler için Çorlu'da çeşitli atölyeler düzenleniyor.

Çorlu'da öğrenmeyi öğrenmek isteyen öğretmenler için atölyeler düzenleniyor, System.String[]

2023 eğitim vizyonunda önemli bir yer tutan öğrenmeyi öğrenen öğretmenler için Çorlu'da çeşitli atölyeler düzenleniyor.


Çorlu'da eğitim - öğretim veren kurumlar arasında yer alan Nene Hatun Anaokulu öğretmenleri tarafından organize edilen oyun ve drama atölyesi Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Balo Salonu'nda birçok farklı branştan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.


Yapılan çalışma ve uygulamaları yerinde inceleyen Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.


Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan yapılan çalışmanın 2023 eğitim vizyonunda önemli bir yer bulan öğrenmeyi öğrenen öğretmenler için bu tür atölyelerin önemine değinerek, benzer program ve uygulamaların artarak devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı
Eşini 46 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Canımdan çok seviyordum' dedi-ARŞİV Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 22:50:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu'da öğrenmeyi öğrenmek isteyen öğretmenler için atölyeler düzenleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]