Çorlu'da Seyir Halindeki Araçtan Rastgele Ateş Açıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden rastgele havaya ateş açan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi C-9 yolunda plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobilin camından, araç hareket halindeyken rastgele havaya ateş açıldığı görülüyor.
Şüpheliler, olayın ardından bölgeden uzaklaştı.
Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
