Çorlu'da Yabancı Plakalı Otomobile Ateş Açıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sanayi sitesi içinde, yabancı plakalı otomobilden havaya rastgele ateş açıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zafer Mahallesi'ndeki yeni sanayi sitesi içinde, C-9 yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı plakalı bir otomobilin camından kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce havaya rastgele ateş açıldı. Olayın ardından otomobil yoluna devam ederken, site güvenliği iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis görüntüleri incelemeye alarak şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobil seyir halindeyken ateş açıldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.