Çorlu\'da Yangın: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin saatler önce kiracı olarak taşındığı evde yangın meydana geldi. 1 kişinin ağır yaralandığı yangında sokağa dökülen mahalle sakinleri, patlama sesine benzer gürültüyle uyandıklarını dile getirdi.

Yangın, gece yarısı Silahtarağa Mahallesi Manavgat Caddesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaka dairede meydana geldi. Enis Kirik'in akşam saatlerinde kiracı olarak taşındığı dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, doğal gaz, polis, ambulans ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

GÖRGÜ TANIKLARI: PATLAMA SESİ DUYDUK

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında eli, yüzü, boynu, göğsü ve ayaklarında yanıklar oluşarak ağır yaralanan Enes Kirik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Korkutan yangında sokağa dökülen vatandaşlardan biri "Pof diye ses geldi" şeklinde hayretini dile getirirken, bir vatandaş ise patlama sesi duyduklarını ifade etti.