Corona Virüsü Salgını Kadına Şiddeti Arttıracak mı? - Son Dakika

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Corona Virüsü Salgını Kadına Şiddeti Arttıracak mı?
9 dakika önce
Türkiye'de Corona virüsü nedeniyle evde kalınması kadına şiddet endişesini arttırdı.
Türkiye'de Corona virüsü nedeniyle evde kalınması kadına şiddet endişesini arttırdı. Acil hatların 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı çağrılarını kabul etmeye başlaması da bunda etkili oldu. Kadınların durumunu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, VOA Türkçe'ye değerlendirdi
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:46
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