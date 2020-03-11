ÇORUM 2 çocuğunun annesi eşini böbreği ile hayata bağladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇORUM 2 çocuğunun annesi eşini böbreği ile hayata bağladı - Son Dakika

ÇORUM 2 çocuğunun annesi eşini böbreği ile hayata bağladı

6 saat önce

2 çocuğunun annesi eşini böbreği ile hayata bağladıÇORUM'da, böbrek yetmezliği teşhisi ile tedavi gören 2 çocuk annesi Nazife Şimşek (46), 29 yıllık eşi Ali Şimşek'in (49) verdiği böbrekle hayata tutundu.

2 çocuğunun annesi eşini böbreği ile hayata bağladı

ÇORUM'da, böbrek yetmezliği teşhisi ile tedavi gören 2 çocuk annesi Nazife Şimşek (46), 29 yıllık eşi Ali Şimşek'in (49) verdiği böbrekle hayata tutundu.

Kale Mahallesi'nde ev hanımı 2 çocuk annesi Nazife Şimşek'in böbrekleri bir süre önce iflas etti. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyalize bağlanan kadın, nakil için beklemeye başladı. Eşinin durumu ile ilgili doktorlarla görüşen Ali Şimşek, bir böbreğini bağışlama kararı aldı. Yapılan testler sonrasında dokular uyumlu çıktı. Yapılan operasyonla Nazife Şimşek'e eşi Ali Şimşek'in bir böbreği nakledildi.

Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Nazife Şimşek, "2 çocuğumun babası benim hayatımı kurtardı ve ona bir can borcum var. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O benim hayatımı kurtardı. Eşimi çok seviyorum. Başta eşime ve doktorlarıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ali Şimşek de "Böbreğimi verirken hiç tereddüt etmedim. Biz evlenirken 'İyi günde de kötü günde de beraberiz' demiştik. O benim her şeyim ve iki çocuğumun annesi böyle konularda asla tereddüt dahi etmem, çok şükür eşimin sağlığı gayet iyi" diye konuştu.

ÇORUM 2 çocuğunun annesi eşini böbreği ile hayata bağladı

Ali Şimşek, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:34 Kaynak: DHA
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