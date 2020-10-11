Çorum'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Çorum'a şehit ateşi düştü

11.10.2020 03:07
Çorum'a şehit ateşi düştü, System.String[]

Çorum'a şehit ateşi düştü AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın (32) acı haberi Çorum'un İskilip ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Çorum'a şehit ateşi düştü
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın (32) acı haberi Çorum'un İskilip ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın acı haberi, İskilip ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Şerife Dokumacı'ya askeri yetkililerce verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Öte yandan nişanlı olan şehidin, 1 ay sonrası için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Astsubay, Jandarma, Çorum, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çorum'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

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