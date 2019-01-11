Son Dakika Haberleri: Çorum'da 3 Bin 280 Kişiye Aile Eğitimi Verildi

Çorum'da 3 Bin 280 Kişiye Aile Eğitimi Verildi

1 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıca hayata geçirilen Aile Eğitimi Programı (AEP) kapsamında Çorum'da 3 bin 280 kişiye eğitim verildi.

Çorum'da 3 Bin 280 Kişiye Aile Eğitimi Verildi, System.String[]
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıca hayata geçirilen Aile Eğitimi Programı (AEP) kapsamında Çorum'da 3 bin 280 kişiye eğitim verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında 62 ayrı eğitim toplantısı gerçekleştirdiklerini, eğitimlerde katılımcıların yaşam kalitelerini yükseltme ve kendi sorunlarını çözebilme kapasitelerini artıracak eğitim programları uygulandığını belirtti.

Eğitim programının kasım ve aralık aylarında yoğunlaştığını dile getiren Çoban, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından toplumun temel yapı taşı olan aileleri bilinçlendirmek, yaşam kalitelerini artırmak, sağlıklı, mutlu, müreffeh ve güçlü aile sayısının artırılması amacıyla hazırlanan Aile Eğitim Programı kapsamında seminer programları devam ediyor. 2018 yılında 62 ayrı oturumda 3 bin 280 kişiye bu kapsamda eğitim verilmiştir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Çorum, Eğitim
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