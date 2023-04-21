Araçlar peş peşe çarpıştı, o anlar kameralar tarafından kaydedildi! 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Araçlar peş peşe çarpıştı, o anlar kameralar tarafından kaydedildi! 12 kişi yaralandı

21.04.2023 16:13

Çorum'un Mecitözü ilçesinde 6 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Araçların çarpışma anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Mecitözü Elvançelebi köyü mevkiinde meydana gelen kazada aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle kayan 6 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.

O ANLAR KAMERADA

Yaralılar ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.12 kişinin yaralandığı kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde duramayan araçların çarpıştığı görülüyor.

Olay sırasında vatandaşlar ise yoldaki vatandaşlar büyük panik yaşıyor.

Kaynak: İHA
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Mecitözü, Tragger, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçlar peş peşe çarpıştı, o anlar kameralar tarafından kaydedildi! 12 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araçlar peş peşe çarpıştı, o anlar kameralar tarafından kaydedildi! 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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